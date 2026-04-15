Un nuovo programma chiamato Mini High School si svolge all’estero, ma non si tratta di una vacanza studio né di un anno all’estero. La scuola offre un’esperienza educativa diversa, con un focus su come utilizzare le competenze linguistiche per approfondire altre materie. Il percorso si svolge in un Paese straniero e coinvolge studenti di varie nazionalità, con lezioni e attività pensate per favorire l’apprendimento attraverso l’uso reale della lingua.

Una esperienza per migliorare la conoscenza delle lingue, in particolare dell’inglese, usandolo sui banchi, nelle aule di istituti scolastici di altre nazioni che sono ancora aperti a luglio e ad agosto, che riaprono ad agosto o che sono disponibili nella loro versione estiva. Un’alternativa rispetto alla classica vacanza studio, come ci spiega Beate Lenzbauer, Country Manager di Astudy. «Non si tratta solo di imparare una lingua, ma di usarla per imparare altro», spiega Beate Lenzbauer. «Grazie a questi programmi si possono studiare materie non sempre presenti nei piani di studio italiani: dalla psicologia alla finanza, dalla biologia marina alla criminologia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mini High School: a scuola fuori dall'Italia, ma non è una vacanza studio e nemmeno l'anno all'estero

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