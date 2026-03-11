A Kerzers, in Svizzera, un uomo con disturbi mentali ha dato fuoco a un autobus, provocando sei morti e cinque feriti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto un veicolo in transito. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente e sulle motivazioni dell’uomo coinvolto. La scena è stata rapidamente soccorsa dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine.

“Un testimone ha riferito che l’uomo, di nazionalità svizzera, è salito sull’autobus con delle buste in mano. A un certo punto si è cosparso di una sostanza infiammabile e si è dato fuoco”, ha dichiarato. “Per quanto riguarda il movente, niente lascia pensare che si sia trattato di un atto terroristico. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo, che sarebbe una persona emarginata e con disturbi mentali”, ha riferito, aggiungendo che “anche lui è morto”. In precedenza la polizia cantonale si era limitata ad affermare che “l’ipotesi privilegiata è quella dell’atto doloso”. L’incendio era divampato intorno alle 18.25 del 10 marzo su un autobus per il trasporto regionale nella cittadina di Kerzers, nell’ovest del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Svizzera, l’incendio mortale di un autobus causato da un uomo con disturbi mentali

Articoli correlati

«Sbagliato spiegare tutto con i disturbi mentali. La cultura della violenza non va tollerata»«Non basta fare appello a un generico disagio dei giovani per spiegare vicende come quelle di La Spezia».

Sei persone sono morte nell’incendio di un autobus a Kerzers, in SvizzeraMartedì un autobus ha preso fuoco a Kerzers, comune del cantone del Friburgo, vicino alla capitale Berna: i media locali scrivono che sono morte 6...

Altri aggiornamenti su Svizzera l'incendio mortale di un...

Temi più discussi: Tragedia in Svizzera: bus in fiamme nel Canton Friburgo. Primo bilancio di 6 morti e 5 feriti; Crans Montana, indagato anche il sindaco; Svizzera, autobus in fiamme nel cantone di Friburgo: 6 morti e 5 feriti. Un uomo si sarebbe dato fuoco a bordo; Il parlamento svizzero approva un risarcimento per le vittime dell'incendio del bar di Crans-Montana.

Incendio mortale di un autobus in Svizzera: indagini su un possibile atto deliberatoIncendio su un autobus a Kerzers, in Svizzera: almeno sei morti e cinque feriti. Indagini in corso su un possibile rogo doloso. tag24.it

Svizzera, autobus in fiamme: 6 morti e 5 feriti. Testimoni: Uomo si è dato fuocoL'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 marzo nel centro di Kerzes. Guy Parmelin, presidente della Confederazione Svizzera, sui social: Mi addolora che ancora una volta delle persone abbia ... ilgiornale.it

#TG2000 - #Svizzera, autobus in fiamme nel centro di #Kerzers. Sei morti e cinque feriti #11marzo #esteri #TV2000 @tg2000it x.com

Sapevi che una delle biblioteche più antiche del mondo è nascosta in Svizzera Scopri questo luogo straordinario che custodisce tesori di inestimabile valore provenienti da secoli passati. - facebook.com facebook