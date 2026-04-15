Minaccia sorella e vicini con un coltello poi si lancia dal balcone

Questa mattina nel Parco Augusto ad Arco Felice si sono verificati momenti di grande tensione quando un uomo, in stato di alterazione, ha minacciato alcune persone con un coltello di grosse dimensioni. Successivamente, l'uomo si è lanciato dal balcone di un appartamento, provocando una scena di grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.