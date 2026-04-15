Minaccia sorella e vicini con un coltello poi si lancia dal balcone
Questa mattina nel Parco Augusto ad Arco Felice si sono verificati momenti di grande tensione quando un uomo, in stato di alterazione, ha minacciato alcune persone con un coltello di grosse dimensioni. Successivamente, l'uomo si è lanciato dal balcone di un appartamento, provocando una scena di grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.
Attimi di forte tensione questa mattina nel Parco Augusto ad Arco Felice, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha minacciato diverse persone brandendo un grosso coltello.Secondo quanto raccontato dai testimoni, l’uomo - residente in una palazzina all’interno del parco - ha prima cercato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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