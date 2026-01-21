Picchia e minaccia la moglie per 30 anni marito condannato per maltrattamenti

Un uomo di Ancona è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per aver maltrattato la moglie per oltre 30 anni, utilizzando violenza e minacce. La sentenza riconosce le condizioni di abuso protratte nel tempo, evidenziando il percorso giudiziario affrontato dalla vittima e l’impegno delle autorità nel contrastare la violenza domestica.

ANCONA – Condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati alla moglie. È la sentenza emessa oggi al tribunale dorico, dal collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, nei confronti di un 51enne italiano residente in un comune vicino Senigallia. L'uomo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

