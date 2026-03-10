Taranto minaccia madre e sorella per ottenere denaro | arrestato 65enne

Un uomo di 65 anni è stato arrestato nel pomeriggio del 9 marzo a Taranto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l’accusa di aver minacciato la madre e la sorella per ottenere denaro. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che erano state segnalate le minacce e le condotte violente dell’uomo.

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 65 anni è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio del 9 marzo a Taranto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia con l’accusa di estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe presentato nelle prime ore del pomeriggio presso l’abitazione della sorella, dove vive anche l’anziana madre, pretendendo di entrare. Di fronte al rifiuto delle due donne, il 65enne avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni la porta d’ingresso fino a riuscire ad accedere all’interno dell’abitazione. Una volta entrato, avrebbe chiesto del denaro all’anziana madre, presumibilmente per acquistare alcol. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

