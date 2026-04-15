Minaccia di bruciarla Disprezza la sua cucina Caccia la suocera malata Condannato a 3 anni

Un uomo è stato condannato a tre anni di reclusione con l’accusa di aver minacciato di bruciare una persona, manifestato disprezzo per la sua cucina e allontanato la suocera malata dalla casa. Durante le udienze sono emersi episodi di violenza verbale e fisica, con testimonianze di schiaffi e offese rivolte anche a una bambina ancora minorenne, presente durante le aggressioni.

di Laura Valdesi SIENA Un fiume di dolore. Di sofferenze. Di schiaffi e soprusi. Senza preoccuparsi se ad assistere al martellamento di offese e denigrazioni era anche la figlia, ancora minorenne. Davanti a lei aveva minacciato la moglie di ucciderla, addirittura di bruciarla viva. Accadeva qualche volta quando l’uomo aveva bevuto troppo, altre tirava fuori il peggio di sé scatenandosi senza apparente motivo contro quella che doveva essere l’altra metà del cielo. La compagna di vita, in realtà trattata come uno straccio. Non era riuscito a mostrare rispetto per la suocera, seppure affetta da una grave malattia. Una delle gocce capaci di far traboccare il vaso, ormai colmo, della sopportazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia di bruciarla. Disprezza la sua cucina. Caccia la suocera malata. Condannato a 3 anni Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la suocera a Venezia, arrestata una donnaUna donna è stata arrestata a Venezia per aver violato il divieto di avvicinamento imposto a seguito di maltrattamenti nei confronti della suocera. Picchia e minaccia la moglie per 30 anni, marito condannato per maltrattamentiANCONA – Condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati alla moglie.