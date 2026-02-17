Viola il divieto di avvicinamento e minaccia la suocera a Venezia arrestata una donna

Una donna è stata arrestata a Venezia perché ha violato il divieto di avvicinarsi alla suocera e ha tentato di manomettere il braccialetto elettronico che le era stato imposto. La donna aveva minacciato la suocera e si era presentata a casa sua, nonostante le restrizioni. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di comportamenti sospetti. Durante l’intervento, la donna ha cercato di rimuovere il dispositivo di controllo, ma è stata fermata sul fatto.

Una donna è stata arrestata a Venezia per aver violato il divieto di avvicinamento imposto a seguito di maltrattamenti nei confronti della suocera. L'arresto è avvenuto nella serata di sabato scorso, dopo che la donna aveva inviato messaggi minatori e tentato di eludere le misure cautelari. L'intervento della Polizia di Stato è stato determinante per fermare la trasgressione e garantire la sicurezza della vittima. Arrestata una donna a Venezia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'episodio si è svolto a Venezia nella serata di sabato scorso. Gli agenti hanno arrestato una donna che aveva trasgredito il divieto di avvicinamento alla suocera, misura imposta in seguito a precedenti episodi di maltrattamenti.