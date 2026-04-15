Milo il riccio mutilato dalla falciatrice | senza una zampa e con il palato distrutto ora la sua storia diventa simbolo e arriva una serata evento

Un riccio di poche settimane di vita, chiamato Milo, è stato trovato mutilato dopo un incidente con una falciatrice. La bestiola ha perso una zampa e ha il palato gravemente danneggiato. Non si è tentato di scappare, ma ha reagito chiudendosi come fanno tutti i ricci. La sua vicenda ha attirato l’attenzione e ha portato all’organizzazione di una serata evento dedicata alla sensibilizzazione.

Non è stata la fuga a tradirlo, ma l’istinto. Milo, poche settimane di vita, non ha cercato di scappare: si è chiuso come fanno tutti i ricci. E proprio quel gesto lo ha esposto al colpo di una falciatrice, nascosto sotto un cespuglio. Il risultato è devastante: una zampa persa, parte del muso compromessa, il palato distrutto. Oggi è vivo, ma non potrà più tornare in natura. La sua storia non è un caso isolato. Sempre più ricci nascono fuori stagione, spinti da inverni anomali e temperature miti. Non vanno in letargo, si avvicinano alle case in cerca di cibo e finiscono per esporsi a rischi che, fino a pochi anni fa, erano molto più rari. Al Centro recupero ricci “La Ninna”, dove Milo è arrivato in condizioni disperate, i numeri parlano chiaro: centinaia di animali soccorsi ogni anno, costi elevati e uno spazio che non basta più.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milo, il riccio mutilato dalla falciatrice: senza una zampa e con il palato distrutto, ora la sua storia diventa simbolo (e arriva una serata evento) Notizie correlate Paralimpiadi: storia, simboli e curiosità. Dagli Agitos a Milo, mascotte di Milano-Cortina senza una zampaTutto iniziò quando sedici militari feriti, sia uomini che donne, si sfidarono in competizioni di tiro con l’arco. Milo l’ermellino senza zampa conquista l’Italia: il web lo acclama come simbolo inclusivoL’Italia celebra l’apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con emozione, sport e tanta energia, ma il cuore del pubblico è stato...