Milo l’ermellino senza zampa conquista l’Italia | il web lo acclama come simbolo inclusivo

L’Italia celebra l’apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con emozione, sport e tanta energia, ma il cuore del pubblico è stato conquistato dai protagonisti più inaspettati: le mascotte ufficiali Milo e Tina. Questi piccoli ermellini, scelti tra oltre 1.600 progetti provenienti dalle scuole italiane, non sono solo simboli divertenti dei Giochi, ma portano con sé un messaggio profondo di inclusione, resilienza e rispetto per la natura. Milo, nato senza una zampa, ha imparato a usare la coda come sostegno per camminare, saltare e fare sport, diventando un esempio tangibile di come trasformare un limite in una risorsa straordinaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Argomenti discussi: Chi sono gli ermellini Tina e Milo, le mascotte delle Olimpiadi Invernali 2026; Chi è l’ermellino, il piccolo mammifero mascotte delle Olimpiadi e dove si trova in Italia; La mascotte Milo e la forza della sua coda, lui ha conquistato il web; Le mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, sono talmente amate che è diventato impossibile trovarle nei negozi.

