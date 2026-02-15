Milo l’ermellino senza zampa conquista l’Italia | il web lo acclama come simbolo inclusivo
Milo, l’ermellino senza una zampa, ha fatto il suo debutto online diventando un simbolo di inclusione e coraggio. La sua storia ha toccato milioni di persone, soprattutto dopo che un video in cui correva felice sulla neve ha fatto il giro dei social. La sua presenza ha portato un messaggio forte, proprio mentre l’Italia si prepara a ospitare i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.
L’Italia celebra l’apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con emozione, sport e tanta energia, ma il cuore del pubblico è stato conquistato dai protagonisti più inaspettati: le mascotte ufficiali Milo e Tina. Questi piccoli ermellini, scelti tra oltre 1.600 progetti provenienti dalle scuole italiane, non sono solo simboli divertenti dei Giochi, ma portano con sé un messaggio profondo di inclusione, resilienza e rispetto per la natura. Milo, nato senza una zampa, ha imparato a usare la coda come sostegno per camminare, saltare e fare sport, diventando un esempio tangibile di come trasformare un limite in una risorsa straordinaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
