Paralimpiadi | storia simboli e curiosità Dagli Agitos a Milo mascotte di Milano-Cortina senza una zampa

Le Paralimpiadi sono nate da una sfida tra sedici militari feriti, uomini e donne, che si sono confrontati in gare di tiro con l’arco. Da allora, sono cresciute fino a diventare un evento internazionale, ricco di simboli come gli Agitos e di curiosità come Milo, la mascotte di Milano-Cortina senza una zampa. La storia di queste competizioni ha radici profonde e un percorso di evoluzione.

Tutto iniziò quando sedici militari feriti, sia uomini che donne, si sfidarono in competizioni di tiro con l'arco. Il 29 luglio 1948 il dottor Ludwig Guttmann organizzò la cerimonia di apertura della prima competizione per atleti e atlete con disabilità motoria che utilizzavano una carrozzina. Si tratta degli storici Giochi di Stoke Mandeville, gli antesignani delle moderne Paralimpiadi che si tennero successivamente e per la prima volta proprio in Italia a Roma 1960. In quell'occasione presero parte 400 atleti provenienti da 23 Paesi, che gareggiarono in 57 gare suddivise in otto discipline sportive. Da allora, i Giochi Paralimpici si svolgono ogni quattro anni, come le Olimpiadi.