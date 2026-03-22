Milly Carlucci contro Maria De Filippi | chi ha vinto la sfida del sabato

Il sabato sera della televisione italiana si arricchisce di una nuova sfida tra due conduttrici di grande popolarità, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che si contendono l’attenzione del pubblico con i loro programmi. Entrambe hanno portato in onda nuovi appuntamenti, attirando milioni di spettatori e dando vita a una vera e propria gara di ascolti. La serata si evolve tra momenti di confronto e differenze di stile tra le due conduttrici.

Il sabato sera della televisione italiana si rinnova con il ritorno di un titolo storico che ha segnato intere generazioni. Canzonissima torna infatti su Rai1 con una veste completamente nuova, affidata alla conduzione esperta e carismatica di Milly Carlucci, pronta a riportare in primo piano la grande tradizione musicale del nostro Paese. Un debutto atteso, costruito con l’obiettivo di coniugare nostalgia e contemporaneità. >> Canzonissima, bufera su Caterina Balivo: il commento choc sul cantante e pubblico infuriato Sin dalle prime battute, il programma si presenta come un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva, ma senza riproporre lo schema classico del passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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