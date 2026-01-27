Arriva il marchio Mille Miglia | la Fondazione è a un passo dalla consegna del brand
La Fondazione Mille Miglia si avvicina alla ricezione del brand, con una consegna prevista probabilmente in primavera. La collaborazione tra Aci Brescia, Comune, Camera di Commercio e Provincia di Brescia sottolinea l’importanza di questo progetto, che mira a valorizzare la storica manifestazione automobilistica. La firma del marchio rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’identità e la promozione dell’evento nel contesto locale e nazionale.
Brescia, 27 gennaio 2026 – Sarà conferito probabilmente in primavera il marchio Mille Miglia all’omonima fondazione, nata per volontà di Aci Brescia e a cui stanno aderendo Comune, Camera di Commercio, Provincia di Brescia. In commissione bilancio, ieri, la Loggia ha fatto un passo in avanti con l’approvazione di statuto e business plan della nascente Fondazione, che avrà l’obiettivo di ancorare il marchio a Brescia. “Questo è un pensiero che viene da lontano – ha ricordato la sindaca Laura Castelletti – perché la Mille Miglia è legata a Brescia dal punto di vista sentimentale, ma non sufficientemente nella forma e nella sostanza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
