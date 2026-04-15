Milioni per Covid e Pnrr percepiti illegalmente

Una rete di imprese, tra cui due con sede a Civitanova, è stata coinvolta in un sistema fraudolento per ottenere illegalmente più di 3 milioni di euro in finanziamenti pubblici. I fondi riguardavano aiuti per l’emergenza Covid e risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le modalità e le responsabilità del presunto illecito.

Una rete di imprese, di cui due con sede a Civitanova, che avevano messo in piedi un sistema fraudolento per ottenere finanziamenti pubblici per l’emergenza Covid e risorse provenienti dal Pnrr per oltre 3 milioni. Ai domiciliari il principale indagato, un uomo residente in Emilia-Romagna. Si è conclusa una complessa indagine del Gruppo della Guardia di finanza di Macerata, coordinata da Eppo (European Public Prosecutor’s Office) Ufficio di Bologna, riguardante la percezione illecita di finanziamenti con risorse provenienti dal Pnrr, da parte di imprese tra Marche e Emilia-Romagna, che operano in vari settori: dalla ristorazione alla consulenza alle imprese, dal commercio all’ingrosso di alimentari alla fabbricazione di stampi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milioni per Covid e Pnrr percepiti illegalmente Incassano contributi non dovuti, scoperta frode da 3,4 milioni con i fondi Pnrr e Covid. Un imprenditore ai domiciliariMacerata, 14 aprile 2026 - Scoperta una rete di imprese, ramificata sul territorio nazionale: con l’operazione “Pay Next”, la Guardia di finanza di... Scoperta una frode da 3,4 mln su Covid e Pnrr. Un arresto a MacerataIl cerchio attorno alla questione Covid si stringe ed emergono dettagli inquietanti: la Guardia di finanza di Macerata ha infatti scoperto una rete...