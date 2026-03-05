Cosa sta succedendo a Dybala per la Roma ora è un caso | nuovo infortunio durante l'ultimo allenamento

Paulo Dybala si è infortunato nuovamente durante l'ultimo allenamento della Roma, in vista della partita contro il Genoa. Durante la sessione di gruppo, l'attaccante argentino ha avvertito un fastidio al ginocchio e non ha potuto proseguire l'allenamento. La Roma dovrà ora valutare le condizioni del giocatore e i tempi di recupero necessari.

