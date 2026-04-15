Gli amministratori di Milano, Torino e Genova hanno annunciato che intendono candidarsi per ospitare i Giochi Olimpici del 2036 o del 2040. La decisione definitiva sulla candidatura deve ancora essere presa, ma le tre città hanno reso pubblica la loro volontà di partecipare al processo di selezione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui piani organizzativi o sui tempi per la presentazione ufficiale della candidatura.

Le città di Milano, Torino e Genova, insieme alle rispettive regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, hanno detto di voler presentare una candidatura per ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi estive del 2036, o in alternativa quelle del 2040. È ancora tutto da organizzare, ma intanto i tre sindaci (tutti di centrosinistra) e i tre presidenti di regione (tutti di centrodestra) si sono incontrati la prima volta martedì per parlarne, e hanno annunciato il progetto. L’intenzione, hanno scritto in un comunicato, è lavorare insieme a una «candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano» per portare avanti l’idea dei “giochi diffusi”, cioè ospitati in diversi luoghi, in modo da ridurre la costruzione di nuove infrastrutture, sfruttando quelle già esistenti, e in questo modo diminuire anche l’impatto ambientale ed economico dell’evento.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Milano, Torino e Genova vorrebbero ospitare le Olimpiadi del 2036, o forse quelle del 2040

Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare...

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