Fermato per un controllo in auto aveva 40 grammi di cocaina | 20enne milanese arrestato in Ossola

I carabinieri hanno arrestato un 20enne di Milano in Ossola. Durante un controllo, l’uomo viaggiava in auto con altre persone. Quando gli hanno chiesto i documenti, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e hanno trovato 40 grammi di cocaina. Ora il ragazzo si trova in cella, accusato di spaccio di droga.

Fermato per un controllo mentre era in auto con altre persone, è finito in manette per spaccio.É successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, in Ossola, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne domiciliato a Milano.L'arresto è avvenuto al termine di un controllo di routine: i.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Milano Ossola

Lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 33 anni, trovato in possesso di 90 grammi di hashish durante un controllo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Ossola

Argomenti discussi: Fermato per un controllo sull'A2 allo svincolo di Rosarno, mostra documenti falsi: arrestato; Fermato per un controllo getta via un panetto di hashish e fugge in monopattino. Inseguito, fermato e arrestato. In casa aveva altra droga; Fermato per un controllo, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: pregiudicato arrestato; Autobus di studenti fermato per un controllo: alla guida un conducente senza carta di qualifica e senza permesso di soggiorno per lavoro, scattano sanzioni.

Carabiniere suicida in strada a Lamezia Terme: era appena stato fermato dai colleghi per un controlloBattista Mastroianni, carabiniere di 39 anni in servizio alla stazione dei carabinieri di Bovalino, era stato da poco sottoposto a un controllo di routine ... fanpage.it

Aprilia, fermato a un controllo: mostra passaporto e patente serbi, ma era ricercato. Arrestato 43enneAprilia, fermato a un posto di controllo esibisce documenti apparentemente serbi: i Carabinieri scoprono che era ricercato e lo arrestano. Deve scontare 4 anni e 6 mesi per riciclaggio commesso a Lati ... latinaquotidiano.it

Nei guai un uomo residente nel capoluogo fermato per un controllo dalla polizia di Stato facebook

Arrestato l’ex ciclista Andrea Piccolo. Fermato a Napoli durante un controllo dei carabinieri: nascosti 2.000 euro contraffatti e un manganello. Da novembre 2022 risulta residente atipico sul Titano. x.com