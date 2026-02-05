Fermato per un controllo in auto aveva 40 grammi di cocaina | 20enne milanese arrestato in Ossola
I carabinieri hanno arrestato un 20enne di Milano in Ossola. Durante un controllo, l’uomo viaggiava in auto con altre persone. Quando gli hanno chiesto i documenti, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo e hanno trovato 40 grammi di cocaina. Ora il ragazzo si trova in cella, accusato di spaccio di droga.
Fermato per un controllo mentre era in auto con altre persone, è finito in manette per spaccio.É successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, in Ossola, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne domiciliato a Milano.L'arresto è avvenuto al termine di un controllo di routine: i.🔗 Leggi su Novaratoday.it
