what moves you moves milano - asics si prepara alla xxiv edizione della wizz air milano marathon con un programma ricco di attività e con l’apertura di asics house milano

ASICS si appresta a partecipare alla ventiquattresima edizione della maratona di Milano, una delle principali gare della città. In vista dell’evento, l’azienda ha annunciato l’apertura di ASICS House Milano, uno spazio pensato per offrire un’esperienza dedicata a runner e appassionati di sport. L’iniziativa prevede un programma di attività e momenti di incontro, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e promuovere uno stile di vita attivo.

ASICS annuncia l’apertura di ASICS House Milano, uno spazio esperienziale dedicato a runner e sportivi. Nella giornata di sabato 11 aprile il brand giapponese apre le porte dello spazio all’interno della Fondazione Riccardo Catella, nella cornice del parco BAM - Biblioteca degli Alberi Milano.ASICS presenta un hub dinamico e immersivo in cui il running è protagonista non solo come performance, ma come cultura, connessione e stile di vita. I visitatori potranno entrare in contatto diretto con il brand e con le sue origini, che si fondano sull’acronimo “Anima Sana In Corpore Sano”, attraverso attivazioni, contenuti e momenti di condivisione.All’interno di ASICS House Milano sarà presente un’esposizione fotografica realizzata in collaborazione con Crusher Running e firmata da Nina Dragonetti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it the style outlets corre con humana alla wizz air milano marathon 2026Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets correranno con Humana People to People Italia alla Wizz Air Milano Marathon, in programma il 12 aprile... Wizz Air Milano Marathon 2026: record di 12mila fondisti il 12 aprileCountdown per la gara podistica che è diventata un mega party internazionale con il 70% di marciatori europei e mondiali. Argomenti più discussi: You Theater_ Dance ? Independent music presenta Adriano Viterbini + Remo Vandobro; Una serata con Alexia, profetessa della dance che riscrive il concetto di nostalgia; Rhein railway upgrade moves forward, but Bavaria faces disruption; Risultati Danza su ghiaccio - Danza libera - Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Balboa smooth moves & close connection. Born between the 1920s, ’30s and ’40s, Balboa is a swing partner dance that developed in crowded dance halls. Danced to fast jazz and swing rhythms, it’s all about small, smooth steps and a closer connection bet - facebook.com facebook