Shanghai 2026 | l’hub globale delle bici sfida il futuro

A Shanghai si terrà dal 5 all’8 maggio 2026 la China International Bicycle Fair, un evento dedicato alle ultime novità nel campo delle biciclette e della mobilità sostenibile. L’appuntamento riunirà aziende, esperti e appassionati per discutere di innovazioni tecnologiche e tendenze del settore dei due ruote. La fiera si svolgerà in un momento in cui la città si prepara a diventare un punto di riferimento globale per la mobilità del futuro.

Shanghai ospiterà dal 5 all’8 maggio 2026 la China International Bicycle Fair, un evento dedicato alla mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica del settore dei due ruote. La manifestazione si terrà presso l’estensione del Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) con l’obiettivo di creare un punto d’incontro tra imprese locali e partner internazionali. L’evento si appoggia su una solida esperienza maturata in tre decenni di attività, trasformandosi in un centro nevralgico per definire le tendenze mondiali della bicicletta. Lo spazio espositivo sarà imponente, con ben 13 padiglioni che ospiteranno una gamma completa di telai, componenti e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shanghai 2026: l’hub globale delle bici sfida il futuro Brn, una sfida verso il futuro: "Ora costruiamo anche le bici"FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena) Dopo oltre settant’anni di attività nel mondo dei ricambi e degli accessori per biciclette, l’azienda forlimpopolese Brn... Presentato "Move To Planet Be": la sfida globale per attrarre talenti e costruire il futuro del MediterraneoBRINDISI - “Attrarre energie, generare futuro” è l'obiettivo di “Move To Planet Be”, la nuova campagna di attrazione talenti promossa dalla... Si parla di: Cosco completa il primo test globale di retrofit a metanolo su grande nave. China Cycle 2026: costruire una piattaforma globale per promuovere la cooperazione e l'innovazione a livello mondialeSHANGHAI, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- La China International Bicycle Fair 2026 (China Cycle 2026) aprirà i battenti dal 5 all'8 maggio 2026 presso il Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). adnkronos.com Il design italiano prende spazio a Design Shanghai 2026Quasi un’anticipazione del Salone del Mobile di Milano, a un mese esatto dal gong di inizio. Ma in Cina, dove il design italiano è tra i grandi protagonisti di Design Shanghai 2026, edizione numero 13 ... exibart.com