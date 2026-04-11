Dal cinema alle aste | rinascita da 6 milioni per l’ex De Amicis

Un investimento di 6 milioni di euro ha portato alla riapertura dell’ex cinema De Amicis, che era rimasto inattivo per più di vent’anni. La struttura è stata riqualificata e ora ospita una casa d’aste e un centro culturale. La trasformazione ha restituito un edificio dismesso alla vita cittadina, creando un nuovo spazio dedicato alla cultura e alle attività artistiche.

Un investimento da 6 milioni di euro ha permesso la riapertura dell’ex cinema De Amicis, trasformando un vuoto urbano rimasto inerte per oltre due decenni in una moderna casa d’aste e centro culturale. La struttura, situata con un accesso anche da via Caminadella, torna a pulsare dopo essere stata acquisita nel 2024 da Kruso Art, realtà appartenente al gruppo bancario Kruso Kapital, segnando il passaggio dalla memoria cinematografica degli anni Sessanta alla valorizzazione del mercato artistico contemporaneo. Dalla platea ai lotti: la metamorfosi di uno spazio storico. Il cuore della trasformazione risiede nel superamento della vecchia funzione commerciale per approdare a un modello dove l’estetica industriale incontra il collezionismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal cinema alle aste: rinascita da 6 milioni per l’ex De Amicis All’Uci Cinema Porta di Roma il 5 e 7 febbraio ‘IO+TE’. Presenti la regista Valentina De Amicis, Matteo Paolillo ed Ester PantanoIO + TE AL CINEMA DAL 5 FEBBRAIO 2026 IN ESCLUSIVA NELLE SALE UCI CINEMA ROMA, 5 FEBBRAIO – UCI CINEMA PORTA DI ROMA – ORE 20. De Bruyne Fantacalcio: svincolarlo alle aste o tenerlo? Rientro marzo, tutti i numeriNon c’è pace per il fuoriclasse belga: il rientro slitta ancora e i fantallenatori sono a un bivio. Temi più discussi: A Milano apre una casa d’aste all’interno di un ex cinema; Kruso Art: il nuovo corso tra l’ex Cinema De Amicis e il debutto della Single-Owner Sale; Kruso Art stacca il biglietto dell’ex Cinema De Amicis; Kruso Art, nuova sede nell’ex cinema De Amicis. Nuovo (ex) cinema De Amicis: Vi portiamo l’arte di dopodomaniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Kruso Art inaugura una nuova sede nell’ex Cinema De Amicis di MilanoUn angolo di Milano rinasce come luogo di cultura e collezionismo. Kruso Art - parte del gruppo bancario Kruso Kapital ... design.pambianconews.com Kruso Art Auction House si sposta nell’ex Cinema De Amicis e affida il dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea a Jacopo Antolini. Lo abbiamo intervistato, a pochi giorni dalla vendita inaugurale - facebook.com facebook