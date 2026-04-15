Milano l’alluminio si fa arte | l’installazione che sfida il futuro

Dal 21 al 26 aprile 2026, a Milano, presso Palazzo Litta, si terrà l’installazione intitolata Extreme environments. L’evento è promosso dal Consorzio nazionale imballaggi alluminio e dalla Nuova accademia di belle arti. La mostra si concentra sull’uso dell’alluminio come materiale artistico e coinvolge diversi artisti e professionisti del settore. L’installazione sarà aperta al pubblico per sei giorni, offrendo un’esposizione di lavori e progetti legati a questo tema.

Dal 21 al 26 aprile 2026, Palazzo Litta a Milano ospiterà l’installazione Extreme environments, un progetto che vede la collaborazione tra il Consorzio nazionale imballaggi alluminio (Cial) e la Nuova accademia di belle arti (Naba). L’iniziativa si inserisce nel contesto della mostra collettiva MoscaPartners variations 2026, focalizzata sul tema Metamorphosis, trasformando un materiale industriale in un’esperienza estetica e riflessiva attraverso il lavoro di studenti e docenti del design. L’alluminio come ponte tra ricerca accademica e sostenibilità industriale. Il cuore pulsante dell’esposizione risiede nella sinergia tra il mondo della formazione d’eccellenza e quello della gestione dei materiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’alluminio si fa arte: l’installazione che sfida il futuro Rho, l’arte sfida il business: monumentale installazione sulla lotta di Giacobbe divide Milano.La Lotta di Giacobbe Irrompe a Rho: Un’Opera Monumentale Divide Milano Una rappresentazione monumentale della lotta di Giacobbe con l’angelo è... L’arte del ghiaccio tra realtà e illusione: Morden Gore illumina Macerata con un’installazione che sfida il tempoA Macerata, in una delle vie più frequentate della città, corso Cavour, è apparso un’opera d’arte che ha subito acceso un dibattito tra ironia e...