Rho l’arte sfida il business | monumentale installazione sulla lotta di Giacobbe divide Milano

A Rho, l’installazione sulla lotta di Giacobbe sta attirando gli sguardi di passanti e visitatori. La grande opera, collocata a Rho Fiera Milano, mostra una scena intensa tra Giacobbe e l’angelo, e ha già acceso discussioni tra chi la considera un capolavoro e chi la vede come una provocazione. La scultura, di dimensioni imponenti, si inserisce tra il mondo dell’arte e quello del business, creando un dibattito acceso sulla sua funzione e sul messaggio che vuole trasmettere.

La Lotta di Giacobbe Irrompe a Rho: Un'Opera Monumentale Divide Milano. Una rappresentazione monumentale della lotta di Giacobbe con l'angelo è esposta a Rho Fiera Milano, attirando l'attenzione del pubblico e generando un acceso dibattito. L'installazione, annunciata il 12 febbraio 2026, si inserisce in un contesto culturale milanese particolarmente vivace, tra anteprime cinematografiche e serie televisive di successo. Un'Installazione Inaspettata nel Cuore della Fiera. L'evento ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori e visitatori di Rho Fiera Milano. La scelta di uno spazio fieristico, tradizionalmente dedicato all'esposizione commerciale, per ospitare un'opera d'arte di tale portata ha sollevato interrogativi sulla commistione tra arte e business.

