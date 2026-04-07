Tre Allegri Ragazzi Morti e Sick Tamburo | il duo indie a Roma e Milano

A luglio 2026, due concerti sono in programma nelle città di Roma e Milano, coinvolgendo i Tre Allegri Ragazzi Morti e i Sick Tamburo. I due gruppi, noti nel panorama indie, si esibiranno in eventi distinti, creando un'occasione per i fan di ascoltare dal vivo le loro performance. Le date e i dettagli delle manifestazioni sono stati annunciati ufficialmente, garantendo la partecipazione a un pubblico di appassionati.

I Tre Allegri Ragazzi Morti e i Sick Tamburo si preparano a condividere il palco in due eventi speciali previsti per luglio 2026, con tappe fissate a Milano e Roma. Il calendario del tour estivo 2026 prevede un appuntamento al Magnolia di Segrate, nel milanese, per il 9 luglio. La stessa combinazione di artisti sarà presente all’EUR Social Park della capitale il 19 luglio. Questi due concerti vedranno l’unione di due realtà fondamentali della musica indipendente italiana: da un lato l’estetica dei Tre Allegri Ragazzi Morti, caratterizzata dall’uso di maschere e richiami al fumetto, dall’altra la carica emotiva dei Sick Tamburo. L’impatto culturale tra musica, cinema e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tre Allegri Ragazzi Morti e Sick Tamburo: il duo indie a Roma e Milano Sick Tamburo tornano dal vivo con tutta la loro forza emotivaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il 7 febbraio... L'esorcismo in musica dei Sick Tamburo. Accusani: "Guardo in faccia la malattia e smetto di scappare"Giusto trent’anni fa, Gian Maria Accusani fondava con Elisabetta Imelio ed Eva Poles i Prozac+, storica voce del punk rock italiano. Temi più discussi: Davide Toffolo con Francesco Pellegrini live Firenze; Dario Brunori e Controradio, un’amicizia lunga 20 anni. Ascolta l’intervista.; S.O.S. PALESTINA2: anche FASK, Giancane, Laika e Moni Ovadia il 20 giugno a Firenze; Cacao Mental, Evoluciòn: la recensione. I Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto d'estate a VinciI Tre Allegri Ragazzi Morti annunciano il tour estivo 2026. Una tappa sarà nell'Empolese Valdelsa, per la precisione a Vinci, all'interno della Festa ... gonews.it I Tre Allegri Ragazzi Morti: ecco le date del tour estiv0 2026A Milano e a Roma, due appuntamenti speciali con i Sick Tamburo: il doppio live sarà al Magnolia di Segrate (Milano) il 9 luglio e all’EUR Social Park di Roma il 19 luglio ... varesenews.it IL PALCO DELL'UNICORNO SI INFIAMMA! ------ Ci sono band che passano. E poi ci sono band che restano. ------ Sabato 11 luglio, alla Festa dell’Unicorno arrivano i Tre Allegri Ragazzi Morti Dal 1994 portano in giro un mondo fatto di musica, fumetti, immagi - facebook.com facebook