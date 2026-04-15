A Milano, due uomini cileni sono stati arrestati in via Cimarosa con l'accusa di ricettazione. Durante un tentativo di fuga, sono stati trovati in possesso di gioielli, denaro e carte di credito. Nei giorni scorsi, uno dei fermati era già stato coinvolto in un incidente, investendo un poliziotto a marzo. I due sono stati portati in caserma e sono sotto indagine.

Due cittadini cileni sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di ricettazione, dopo essere stati sorpresi in possesso di gioielli, denaro e carte di credito. L’operazione è stata condotta nella mattinata di lunedì scorso dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno individuato i sospetti in via Cimarosa e li hanno bloccati dopo un tentativo di fuga. I dettagli sono stati resi noti attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine. Il fermo in via Cimarosa: la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 10.45 di lunedì scorso, quando gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, durante un normale servizio di controllo, hanno notato due uomini che si aggiravano con atteggiamento sospetto in via Cimarosa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, fermati due ricettatori in via Cimarosa: in manette l'uomo che investì un poliziotto a marzo

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