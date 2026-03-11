Bolzano | arrestato pusher fermati ladri e ricettatori

A Bolzano, nel centro storico e nei parchi cittadini, sono stati arrestati uno spacciatore e denunciati diversi ladri e ricettatori. La polizia ha messo in atto un dispositivo di sicurezza che ha portato a questi interventi, con operazioni che hanno coinvolto vari punti della città. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto e alle denunce nel corso di controlli mirati.

Nel cuore di Bolzano, tra le strade del centro storico e i parchi cittadini, si è scatenato un intenso dispositivo di sicurezza che ha portato all'arresto di uno spacciatore e alla denuncia di diversi ladri e ricettatori. Le operazioni, coordinate dal Questore Giuseppe Ferrari durante il weekend del 7 e 8 marzo 2026, hanno coinvolto quattro forze dell'ordine e hanno messo sotto controllo 155 persone e 24 veicoli. L'azione più significativa si è verificata domenica pomeriggio nel parco Cappuccini e in piazza Verdi, dove gli agenti hanno bloccato uno scambio di droga per ventidue euro tra un cittadino tunisino di trentanove anni e un giovane acquirente italiano con precedenti penali.