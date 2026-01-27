Milano il poliziotto che ha ucciso il marocchino | Gli avevamo detto ' fermati polizia!'

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni durante un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo. L’evento ha sollevato interrogativi sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sulle conseguenze di tali azioni. La vicenda è al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini in corso.

Lunedì 26 gennaio, nel quartiere Rogoredo di Milano, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne nordafricano durante un controllo antidroga. L’agente, indagato per omicidio volontario, ha raccontato al pm Giovanni Tarzia la sua versione dei fatti: insieme a un collega avevano fermato un presunto spacciatore quando il giovane si è avvicinato nonostante l’ordine di fermarsi. Il poliziotto ha dichiarato: "Gli avevamo detto: 'Fermo, polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi". Secondo il racconto, il 28enne avrebbe estratto una pistola (risultata poi a salve) puntandola contro l’agente, che per una “reazione di paura e difesa” – come verbalizzato – ha esploso un colpo alla fronte, uccidendolo sul colpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

