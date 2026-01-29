olimpiadi milano cortina il piano atm per metro bus e tram con orari e linee potenziate

Milano si sta preparando per le Olimpiadi invernali che inizieranno venerdì 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro. L’Atm ha già messo a punto un piano speciale per garantire il trasporto di migliaia di atleti e di tifosi. Linee di metro, bus e tram saranno potenziate e con orari più estesi per facilitare gli spostamenti durante l’evento. La città si sta organizzando per accogliere al meglio questa grande manifestazione internazionale.

Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali. Con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di venerdì 6 febbraio scatterà infatti la nuova edizione dei Giochi, che accoglieranno nella città lombarda migliaia di atleti e milioni di tifosi e appassionati da tutto il mondo. Per l’occasione, fino al 22 (ultimo giorno di gare) Atm ha programmato un servizio straordinario per tutti i mezzi pubblici, dai bus alle linee metropolitane, per permettere uno spostamento più comodo e libero fra le varie sedi delle discipline. Online sul sito ufficiale e in formato cartaceo in 30 mila copie sull’intera rete la guida ufficiale, realizzata in italiano e in inglese, per muoversi attraverso i principali snodi urbani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Atm ha messo a punto un piano speciale per gestire il traffico durante le Olimpiadi.

