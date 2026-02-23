Tenere aperta fino a tardi la metro di Milano costerebbe 7 milioni al mese

La decisione di mantenere aperte le stazioni della metro di Milano fino alle 2 del mattino comporta un costo di circa 7 milioni di euro al mese. La causa principale è l’aumento dei consumi energetici e del personale necessario durante le ore notturne. Le autorità hanno calcolato che questa scelta comporta un esborso considerevole, ma i benefici per chi utilizza il servizio fino a tardi sono evidenti. La questione rimane aperta tra esigenze di mobilità e limiti di bilancio.

È quanto ha calcolato palazzo Marino durante le giornate olimpiche quando la metropolitana della città è rimasta aperta fino alle 2 del mattino Costerebbe tra i sei e i sette milioni di euro (al mese) tenere aperta la metro di Milano fino alle 2 del mattino. Soldi che, per il momento, non ci sono. Ma palazzo Marino vorrebbe trovare per ampliare l'orario, come avvenuto durante il periodo olimpico. "L'impegno a valutare costi c'è: adesso sappiamo quanto costa fare il prolungamento dell'orario ma sappiamo che è necessario trovare un'interlocuzione tra la nostra parte corrente e i fondi dello Stato, si parla di un cifra che va dai 6 ai 7 milioni di euro al mese e quindi una cifra consistente - ha detto l'assessore alla Mobilità Arianna Censi -.