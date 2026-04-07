Milano Design Week 2026 | 1.850 eventi tra palazzi e periferie

Dal 20 al 26 aprile Milano sarà teatro della Design Week, un evento che coinvolge circa 1.850 manifestazioni distribuite tra edifici storici e quartieri periferici. La manifestazione si terrà in parallelo con il Salone internazionale del Mobile, attirando visitatori e professionisti da tutto il mondo. Durante questa settimana, numerosi eventi, mostre e incontri si susseguiranno in diverse location della città, offrendo un quadro completo dell’attuale scena del design.

Dal 20 al 26 aprile, Milano ospiterà la Design Week in concomitanza con il Salone internazionale del Mobile. L’evento coinvolgerà aziende, professionisti e appassionati globali attraverso un programma che ridefinisce i confini della città creativa. Il volume delle attività segna un nuovo picco per l’edizione 2026. Sono previste 293 iniziative, che generano complessivamente oltre 1.850 appuntamenti urbani, con un incremento del 10% rispetto ai dati dell’anno precedente. La distribuzione degli eventi copre 19 quartieri differenti. Oltre alle aree consolidate come Brera, Tortona, Isola, Durini, Statale e 5Vie, il programma integra zone aggiunte dal 2023 quali Monumentale e Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week 2026: 1.850 eventi tra palazzi e periferie Milano Design Week: 1.850 eventi in 19 quartieri, crescita del 13%La Milano Design Week si prepara a invadire la città tra il 20 e il 26 aprile, con oltre 1. Milano Design Week 2026: eventi culturali in programmaMilano si prepara a diventare il palcoscenico definitivo dove l’automobile cessa di essere un semplice mezzo di trasporto per trasformarsi in un... Temi più discussi: Anteprima Milano Design Week 2026: guida ai trend e alle zone; Al Fuorisalone 2026 ci saranno 10 grandi installazioni imperdibili che trasformeranno Milano; Milano Design Week 2026, il calendario e la selezione degli eventi da non perdere giorno per giorno; 12 luoghi da scoprire al Fuorisalone 2026. Zeekr alla Milano Design Week 2026: debutto italiano con 7GTAlla Milano Design Week 2026 Zeekr porta The Art of Connection e prepara l’avvio della distribuzione ufficiale in Italia. La notizia principale non è ... affaritaliani.it Zeekr partecipa alla Milano Design Week con 'The art of connection'Il marchio elettrico Zeekr parteciperà alla Milano Design Week 2026 con 'The Art of Connection', una mostra immersiva aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile negli spazi di Tortona Rocks, presso Showro ... ansa.it In occasione della Milano Design Week, Red Travel presenta le edizioni 2026 di MIMO Milano Monza Motor Show e Salone Auto Torino. Per l’occasione viene anche inaugurata la mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”. #fuorisalone2026 #MilanoDesig - facebook.com facebook L'edizione 2026 della Milano Design Week, che si terrà dal 20 al 26 aprile in occasione del Salone del Mobile, segna un record: sono previste più di 267 iniziative negli spazi pubblici, nei punti vendita e negli showroom delle storiche zone del design, nei pala x.com