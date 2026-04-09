Milano Design Week 2026 artigianato e innovazione | grande attesa per The Smallest Coffee Shop at Home

Da 361magazine.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week 2026, si parlerà molto di “The Smallest Coffee Shop at Home”, un progetto che combina artigianato e innovazione nel settore del caffè domestico. Si tratta di un’installazione che propone un nuovo modo di vivere e condividere l’esperienza del caffè all’interno delle case, con un’attenzione particolare al design e alla cura dei dettagli. La presentazione attirerà l’interesse di professionisti e appassionati del settore.

Un progetto che ridefinisce l’esperienza del caffè domestico attraverso design, artigianalità e immaginazione. In occasione della Milano Design Week 2026, l’appuntamento che trasforma la città nel palcoscenico globale della cultura del progetto dell’estetica funzionale, De’Longhi, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e leader globale nella produzione di macchine automatiche e manuali per caffè, presenta “The Smallest Coffee Shop at Home”. Questo progetto inedito e immersivo, realizzato in collaborazione con il maestro miniaturista Simon Weisse, esplora il confine tra artigianato di precisione e innovazione domestica. All’interno di uno... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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