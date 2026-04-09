Durante la Milano Design Week 2026, si parlerà molto di “The Smallest Coffee Shop at Home”, un progetto che combina artigianato e innovazione nel settore del caffè domestico. Si tratta di un’installazione che propone un nuovo modo di vivere e condividere l’esperienza del caffè all’interno delle case, con un’attenzione particolare al design e alla cura dei dettagli. La presentazione attirerà l’interesse di professionisti e appassionati del settore.

Un progetto che ridefinisce l’esperienza del caffè domestico attraverso design, artigianalità e immaginazione. In occasione della Milano Design Week 2026, l’appuntamento che trasforma la città nel palcoscenico globale della cultura del progetto dell’estetica funzionale, De’Longhi, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e leader globale nella produzione di macchine automatiche e manuali per caffè, presenta “The Smallest Coffee Shop at Home”. Questo progetto inedito e immersivo, realizzato in collaborazione con il maestro miniaturista Simon Weisse, esplora il confine tra artigianato di precisione e innovazione domestica. All’interno di uno... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano Design Week 2026, artigianato e innovazione: grande attesa per “The Smallest Coffee Shop at Home”

Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore...

SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.

Temi più discussi: Anteprima Milano Design Week 2026: guida ai trend e alle zone; Al Fuorisalone 2026 ci saranno 10 grandi installazioni imperdibili che trasformeranno Milano; Milano Design Week 2026, il calendario e la selezione degli eventi da non perdere giorno per giorno; 12 luoghi da scoprire al Fuorisalone 2026.

Gli appuntamenti da non perdere alla Milano Design Week 2026Pop-up, capsule collection ed esperienze immersive tra design, moda e lifestyle: ecco la nostra selezione degli eventi da segnare in agenda ... elle.com

MILANO DESIGN WEEK 2026, GLI APPUNTAMENTI FOOD DA NON PERDERE #MDW2026Milano Design Week 2026 è la settimana internazionale dedicata al design che si svolge a Milano dal 20 al 26 aprile 2026. Comprende due eventi principali: il Salone del Mobile.Milano 2026 e il Fuorisa ... foodaffairs.it

Conto alla rovescia per la Milano Design Week (21–26 aprile 2026), ma insieme agli eventi torna anche il boom degli affitti brevi. Secondo il Centro Studi Abitare Co., i prezzi arrivano a oltre il doppio rispetto al normale: nel Design District si tocca una medi - facebook.com facebook

AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com