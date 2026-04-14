Aspettando Il Salone Milano Moda Design svela le Home Collection

Milano si prepara al Salone con l'apertura di Milano Moda Design, che ha presentato le nuove Home Collection durante il Fuorisalone. In questa occasione sono state svelate diverse collaborazioni tra il settore moda e quello dell’arredo, con un focus sulle collezioni di case e gli oggetti di design firmati da vari brand. La manifestazione ha visto un intreccio tra i due mondi, con esposizioni e presentazioni che hanno messo in evidenza le connessioni tra moda e design di interni.