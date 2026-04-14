Aspettando Il Salone Milano Moda Design svela le Home Collection
Milano si prepara al Salone con l'apertura di Milano Moda Design, che ha presentato le nuove Home Collection durante il Fuorisalone. In questa occasione sono state svelate diverse collaborazioni tra il settore moda e quello dell’arredo, con un focus sulle collezioni di case e gli oggetti di design firmati da vari brand. La manifestazione ha visto un intreccio tra i due mondi, con esposizioni e presentazioni che hanno messo in evidenza le connessioni tra moda e design di interni.
Dal 19 al 26 aprile, le maison del lusso si raccontano attraverso le contaminazioni con il mondo dell’arredo e dell’interior con cinquanta appuntamenti. Quello tra moda design è un dialogo ininterrotto. Durante il fuorisalone la contaminazione si fa più profonda con la presentazione delle home collection griffate e delle collaborazioni che indagano il linguaggio comune all’industria della moda e a quella dell’arredo. Da domenica 19 aprile, infatti, sale il sipario sulla nuova edizione della Milano Design Week di Camera Nazionale della Moda Italiana- CNMI. Cinquanta gli appuntamenti, di questi le collezioni casa di Armani, Borbonese, Dolce & Gabbana, Fendi, Luisa Beccaria, Roberto Cavalli e Versace, cui si aggiungono 23 rendez-vous tra mostre e installazioni e 19 eventi.🔗 Leggi su Panorama.it
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I marchi della moda si preparano a svelare nuove collaborazioni durante la design week di MilanoI marchi di moda svelano nuove collaborazioni e collezioni per la casa durante la Milano Design Week, tra eventi e mostre. fashionunited.it