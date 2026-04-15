Milano-Conegliano oggi A1 volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la seconda partita della finale scudetto di Serie A1 femminile di volley, con la sfida che si tiene all’Allianz Cloud di Milano. Dopo una gara-1 lunga e ricca di svolte, la partita di oggi rappresenta un momento cruciale per la serie. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche in streaming. Il match coinvolge due squadre che si contendono il titolo nazionale in questa stagione.

Dopo una gara-1 vibrante, lunga e ricca di capovolgimenti, la finale scudetto di Serie A1 femminile si trasferisce all’ Allianz Cloud, dove andrà in scena una sfida che può già incidere in modo pesante sull’andamento della serie. Il successo per 3-2 di Conegliano, maturato al termine di una rimonta costruita con pazienza e lucidità – fino al recupero dal 5-8 nel tie-break – ha ribadito un concetto chiaro: Milano è pienamente dentro la serie, ma contro una squadra così abituata a vincere serve una tenuta costante, senza pause. La formazione di Lavarini torna a Milano con qualche rimpianto, perché ha saputo costruire una partita molto vicina al proprio ideale tattico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingTutto è pronto per l’atto conclusivo della stagione: la Finale Scudetto di Serie A1 femminile mette ancora una volta di fronte Prosecco Doc Imoco... Leggi anche: Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming