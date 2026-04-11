Oggi si gioca la prima partita della finale dello scudetto di Serie A1 femminile di pallavolo, tra Conegliano e Milano. La gara si terrà in un orario stabilito e sarà trasmessa in televisione e in streaming. L’evento segna la conclusione della stagione 2025-2026 e vede le due squadre affrontarsi per il titolo di campione d’Italia. La sfida si svolge sul campo e si può seguire anche attraverso le piattaforme digitali dedicate.

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della stagione: la Finale Scudetto di Serie A1 femminile mette ancora una volta di fronte Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, una sfida che negli ultimi anni ha assunto i contorni di una vera e propria rivalità simbolo del volley italiano ed europeo. L’appuntamento con Gara 1 è fissato per sabato 11 aprile alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, in un palazzetto già sold-out e pronto a spingere le campionesse in carica verso il primo passo nella serie al meglio delle cinque partite. Un confronto che si rinnoverà poi all’Allianz Cloud di Milano per Gara 2, prima del ritorno in Veneto per il terzo episodio di una finale che promette equilibrio e spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming

Leggi anche: Conegliano-Novara oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming

Temi più discussi: La Finale Scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si avvicina: i precedenti; LIVE! Conegliano-Milano: la finale Scudetto si apre in gara-1; Conegliano-Milano, il duello infinito assegna lo Scudetto del volley femminile; L’ATTESA È FINITA INIZIA LA FINALE SCUDETTO-DOMANI AL PALAVERDE G1 TRA PROSECCO DOC E MILANO (ore 20.30, diretta RAI SPORT e DAZN).

Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingTutto è pronto per l’atto conclusivo della stagione: la Finale Scudetto di Serie A1 femminile mette ancora una volta di fronte Prosecco Doc Imoco ... oasport.it

Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streamingSabato 11 aprile (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso incomincerà la serie ... oasport.it

GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano Gara 1 - Finale Scudetto Serie A1 Tigotà Ore 20:30 Palaverde – Villorba Diretta su Rai Sport | DAZN e VBTV (a pagamento) Palaverde Cafe aperto dall - facebook.com facebook

Pallavolo A1F Scudetto - "Fuori i secondi": Conegliano e Milano iniziano la grande serie per il tricolore 2026 x.com