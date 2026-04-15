A Milano, un politico ha commentato le recenti dichiarazioni di un altro esponente politico, sottolineando la capacità di cambiamento del secondo. Ha criticato la sua flessibilità, affermando che potrebbe facilmente cambiare posizione in vista di una manifestazione prevista per il fine settimana, passando da un orientamento a un altro senza problemi.

“La capacità di trasformazione di Salvini è totale. Secondo me ora della manifestazione fa in tempo a diventare europeista. È partita sulla remigrazione e ‘viva Orban’, poi ha visto che Orban è caduto, Trump ha attaccato il Papa e ora secondo me fa una manifestazione per l’Europa unita ve lo dico io”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del suo libro ‘Difendere la libertà. L’ora dell’Europa’ al Teatro Litta a Milano. Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero. Tolto il dubbio” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, Calenda a Salvini : Trasformista, per la manifestazione di sabato diventa europeista

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