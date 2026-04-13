Milano Art Week torna la settimana dell’arte contemporanea | eventi diffusi e musei ‘contaminati’

Da oggi e fino a domenica, Milano ospita la decima edizione della Milano Art Week, un evento dedicato all’arte contemporanea. Sono più di 490 gli appuntamenti organizzati da 260 realtà diverse, coinvolgendo musei, gallerie e spazi espositivi in tutta la città. La settimana si propone di offrire un’ampia varietà di iniziative e mostre diffuse sul territorio, coinvolgendo anche i musei che si “contaminano” con eventi speciali.

Milano – Con oltre 490 appuntamenti promossi da 260 realtà, torna da oggi fino a domenica la Milano Art Week, la settimana dedicata all’arte contemporanea - che arriva quest’anno alla decima edizione - promossa dal Comune di Milano. Una settimana che si ’incastra’ poi con Miart, la fiera dedicata all’arte contempoporanea che ospita 160 gallerie da 24 Paesi, che andrà in scena da venerdì a domenica all’Allianza MiCo. “Con questa edizione - dice l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - la Milano Art Week non è più soltanto una settimana dell’arte: è diventata l’occasione in cui Milano si mostra per quello che è, una città in cui la cultura contemporanea non si concentra in pochi luoghi ma attraversa l’intero tessuto urbano, dai grandi musei agli spazi indipendenti, dai parchi alle biblioteche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Art Week, torna la settimana dell’arte contemporanea: eventi diffusi e musei ‘contaminati’ Leggi anche: Milano Design Week 2026, la settimana più attesa dell’anno: eventi, palazzi e luoghi aperti (gratis) in città Con l’"Art week" ritorna la notte bianca dell’arteTorna per il decimo anno consecutivo la Milano Art Week, un palinsesto di oltre 400 eventi che coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni private,...