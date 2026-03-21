Trenitalia per le scuole Arriva l’app che aiuta a pianificare le gite

Trenitalia ha presentato un’app chiamata “In treno è tutta un’altra gita” durante la Fiera Didacta a Firenze. L’app è stata ideata per aiutare i docenti a pianificare i viaggi scolastici in treno. L’evento si è svolto nella Fortezza Da Basso nei giorni scorsi, con l’obiettivo di offrire uno strumento pratico per l’organizzazione delle gite scolastiche.

Un’app pensata per supportare i docenti nell’organizzazione dei viaggi scolastici ’In treno è tutta un’altra gita’, presentata nei giorni scorsi da Trenitalia a Firenze, nell’ambito della Fiera Didacta che si è svolta nella Fortezza Da Basso. La piattaforma consentirà, attraverso una mappa interattiva, di trovare le mete di interesse didattico e le soluzioni più adatte per raggiungere le destinazioni desiderate. Nel 2025, grazie agli incontri organizzati con docenti e studenti, Trenitalia ha presentato le proprie offerte dedicate al mondo della scuola a oltre 1.500 insegnanti e ha coinvolto circa 2.900 studenti, di ogni ordine e grado, per far conoscere le professioni del lavoro in Trenitalia e sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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