Furti nei supermercati nel Vallo di Diano | in un anno oltre 30 persone arrestate o denunciate

Incubo furti nei supermercati del Vallo di Diano ma l'intervento dei carabinieri sta facendo terminare o comunque diminuire tale problema. Sono state circa 30 persone arrestate o denunciate nel corso del 2025 e 2026 da parte dei militari della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Da diverso tempo taccheggiatori sono entrati in azione nel Vallo di Diano rubando soprattutto alcolici e prodotti per la cura della persona di notevole costo. Un vero e proprio problema per i commercianti che dovevano fare i conti con danni economici e preoccupazioni anche per la propria incolumità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Due furti in pochi minuti supermercati Esselunga: tre persone arrestate a MilanoGiovedì sera, tre uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver tentato due furti consecutivi nei supermercati Esselunga, provocando l’allarme tra i clienti.

Furti nel Vallo di Diano: Arrestati due giovani dai Carabinieri di Sala ConsilinaI Carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato due giovani, di 24 e 28 anni, accusati di aver messo a segno diversi furti tra agosto e novembre del 2025 nel Vallo di Diano.

