Furti nei supermercati nel Vallo di Diano | in un anno oltre 30 persone arrestate o denunciate

Nel Vallo di Diano, più di 30 persone sono state arrestate o denunciate nell'ultimo anno per furti nei supermercati, un dato che mostra l’intensità di questa problematica. Questa ondata di furti ha portato i negozi a rafforzare le misure di sicurezza e a collaborare con le forze dell’ordine. I carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone più colpite, riuscendo a bloccare diversi tentativi di furto prima che si concretizzassero.
Incubo furti nei supermercati del Vallo di Diano ma l'intervento dei carabinieri sta facendo terminare o comunque diminuire tale problema. Sono state circa 30 persone arrestate o denunciate nel corso del 2025 e 2026 da parte dei militari della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Da diverso tempo taccheggiatori sono entrati in azione nel Vallo di Diano rubando soprattutto alcolici e prodotti per la cura della persona di notevole costo. Un vero e proprio problema per i commercianti che dovevano fare i conti con danni economici e preoccupazioni anche per la propria incolumità.
