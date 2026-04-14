Milan Top news rassegna | Leao e Pulisic ai saluti? Il diavolo tentato da Guirassy!

Nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, diverse novità riguardano il Milan. Si parla di possibili addii di alcuni giocatori chiave come Leao e Pulisic, mentre il club sta valutando l'ingaggio di un nuovo attaccante, Guirassy. Le trattative di mercato sono al centro dell’attenzione, con aggiornamenti che riguardano sia il futuro dei calciatori attuali sia le mosse della dirigenza per rafforzare la rosa.

Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente dopo la sconfitta con l'Udinese. Ma a far parlare sono state le diverse notizie di calciomercato: da Guirassy alla possibile cessione di Pulisic. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Secondo quanto riferito da 'BILD', il Milan sarebbe interessato a Serhou Guirassy, classe 1996, attaccante del Borussia Dortmund. Il Milan avrebbe potuto prenderlo già nell'estate 2024, quando nel suo contratto con lo Stoccarda era presente una clausola risolutoria di 17,5 milioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Top news rassegna: Leao e Pulisic ai saluti? Il diavolo tentato da Guirassy! Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Leggi anche: Cremonese-Milan 0-2: Pulisic e Leao nel recupero riportano il Diavolo a vincere