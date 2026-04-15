Il Milan si trova a dover affrontare sei partite decisive per evitare il fallimento totale. Dopo aver sperato in un possibile scudetto, ora la squadra si concentra sulla qualificazione in Champions League, considerando questa come una priorità assoluta. La corsa al quarto posto si infiamma, e ogni risultato avrà un peso specifico nel prosieguo della stagione. La squadra si prepara a sfide cruciali che potrebbero cambiare il suo futuro.

Doveva essere una stagione di transizione, con Massimiliano Allegri nel ruolo di garante per riportare il Milan in Champions e gettare le basi per il futuro. Per mesi, l’obiettivo è sembrato alla portata. Il testa a testa con l’Inter a fine girone d’andata, il successo nel derby e la possibilità di concentrarsi solo sul campionato avevano alimentato ambizioni legittime. Poi, il crollo. In poco più di un mese i rossoneri si sono spenti, passando dal sogno scudetto al timore concreto di restare fuori dalle prime quattro, come sottolineato anche dalla 'Gazzetta dello Sport'. Dopo l’1-0 nel derby alla 28ª giornata, con sette punti di distanza dai cugini, la rincorsa sembrava possibile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sei partite per evitare il fallimento totale: la qualificazione in Champions non è un optional

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