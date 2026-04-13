Le sei partite rimaste per cinque squadre determineranno le posizioni finali in classifica e la qualificazione alla Champions League. L'Inter ha bisogno di un punto per assicurarsi matematicamente il piazzamento, mentre il Napoli si avvicina alla conquista definitiva. Sono stati confrontati i calendari e gli scontri diretti, con alcune partite che potrebbero influenzare le posizioni di vertice. La lotta si infiamma nelle ultime giornate di campionato.

Cinque squadre, sei giornate e un pugno di punti a dividerle in classifica: tra il Milan (63) terzo e l’Atalanta settima ci sono 10 lunghezze, in mezzo altre tre squadre, tutte in piena corsa. I rossoneri si trovano in una spirale negativa da cui è urgente uscire il prima possibile, mentre Juventus (quarta a 60 punti), Como (quinto a 58 punti) e Roma (sesta a 57 punti) proseguono sulle proprie strade, tutte in direzione Champions con la speranza di agguantare un posto. Poi c’è l’Atalanta, outsider e ottava a 53 punti, che ha appena perso un match cruciale con la Juventus e che spera ormai soprattutto per la matematica. Ma la Dea è è da considerarsi capace di infiammare le ultime sei giornate e forse in grado di insidiare le altre contendenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sei partite per cinque squadre: il punto sulla volata per la Champions

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Dilettanti. Sei squadre pronte per la volata promozioneI dilettanti si avvicinano all’ultima sosta stagionale nel prosismo fine settimana per la Pasqua, che porterà poi al rush finale.

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