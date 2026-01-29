Napoli eliminato dalla Champions Cerchione duro | È un fallimento totale

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea, il Napoli esce dalla Champions League. La notizia fa discutere e scatena reazioni dure, soprattutto tra gli esperti di calcio. Cerchione non fa sconti e parla di fallimento totale. La squadra napoletana non riesce a superare il girone e ora dovrà concentrarsi sulle altre competizioni. La delusione è grande in città, mentre tifosi e addetti ai lavori commentano con amarezza.

"> Dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions League in seguito alla sconfitta per 3-2 contro il Chelsea, arrivano anche reazioni molto critiche dal mondo dell'informazione sportiva. Tra queste, fa discutere il commento di Luca Cerchione, giornalista di Radio1station, affidato a un post sui social. «Non c'è alibi che regga», scrive Cerchione, sottolineando i numeri legati al progetto azzurro: «Con 285,5 milioni di euro spesi sul mercato dalla sessione estiva del 2024 a oggi e con l'allenatore più pagato della Serie A, ben otto milioni netti a stagione, chiudere trentesimi su trentasei nel girone di Champions League è un fallimento totale per il Napoli».

