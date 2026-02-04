Bologna-Milan Italiano sconsolato | Ero molto fiducioso

Vincenzo Italiano si mostra molto deluso dopo la sconfitta contro il Milan. L’allenatore del Bologna ha spiegato in conferenza stampa di averci creduto fino alla fine, ma alla fine i suoi giocatori non sono riusciti a trovare il modo di superare gli avversari. La partita si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, e Italiano ha ammesso di essere rimasto molto fiducioso, anche se il risultato finale non lo ha premiato.

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa sta succedendo: "Nell'ultimo periodo stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive fatte bene. Ci sta mancando concretezza e alto livello e contro squadre molto più forti di noi gli errori che facciamo sono letali. Eravamo molto fiduciosi, avevo visto la squadra carica dopo il Maccabi. Poi errore grossolano e vai in svantaggio, e contro di loro è ancora più difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

