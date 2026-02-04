Bologna-Milan Italiano sconsolato | Ero molto fiducioso
Vincenzo Italiano si mostra molto deluso dopo la sconfitta contro il Milan. L’allenatore del Bologna ha spiegato in conferenza stampa di averci creduto fino alla fine, ma alla fine i suoi giocatori non sono riusciti a trovare il modo di superare gli avversari. La partita si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna, e Italiano ha ammesso di essere rimasto molto fiducioso, anche se il risultato finale non lo ha premiato.
Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Cosa sta succedendo: "Nell'ultimo periodo stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive fatte bene. Ci sta mancando concretezza e alto livello e contro squadre molto più forti di noi gli errori che facciamo sono letali. Eravamo molto fiduciosi, avevo visto la squadra carica dopo il Maccabi. Poi errore grossolano e vai in svantaggio, e contro di loro è ancora più difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Bologna Milan
Bologna, Bernardeschi scherza: “Ma perché me n’ero andato in Canada? Non si sa”. E rivela una frase motivazionale di Italiano
Allegri versus Italiano è come Tyson contro Heidi: finisce molto male (proprio come a Bologna)
Allegri contro Italiano si trasforma in uno scontro che finisce male, come Tyson contro Heidi.
MILAN - BOLOGNA DECISA DAL PRIMO GOL ITALIANO DI LUKA MODRIC! DOVE ARRIVERÀ QUESTO MILAN
Ultime notizie su Bologna Milan
Argomenti discussi: Italiano sconsolato: Prendiamo gol a ogni minimo errore, dopo la Supercoppa persa brillantezza; Bologna-Milan, Italiano sconsolato: Ero molto fiducioso.
Italiano sconsolato: Prendiamo gol a ogni minimo errore, dopo la Supercoppa persa brillantezzaIl tecnico del Bologna ha parlato al termine del match perso 3-0 al Dall'Ara contro il Milan: Abbiamo tempo per rimettere le cose a posto ... tuttosport.com
No Pulisic? No problem: il Milan schianta il Bologna con Loftus, Nkunku e RabiotI voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Bologna-Milan, valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it
Così. Parlò. Rabiot. Le parole del francese dopo Bologna-Milan, tra Champions e scudetto… #rabiot #bolognamilan #milanpress x.com
Bologna-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/3ZOGcny #SportMediaset - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.