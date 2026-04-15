Oggi il Milan ha deciso di non allenarsi, concedendo una giornata di riposo ai suoi giocatori. Il difensore Pavlovic ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta, vivendo un momento speciale anche al di fuori del calcio. La squadra, guidata da Allegri, si prepara a tornare in campo nelle prossime giornate di campionato.

Poi, dopo le prime due sedute di allenamento, Allegri ha avuto dalla squadra la risposta che si aspettava e, premiando il gruppo, ha cancellato la sessione pomeridiana di ieri. Il giorno di riposo 'saltato' lunedì Mike Maignan e compagni lo avranno quindi oggi: torneranno al centro sportivo per preparare al meglio la trasferta di Verona domani mattina. Ieri mattina, però, non si è allenato Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, tra le sorprese più liete della stagione del Milan. Nessun allarme, però, come ricordato dalla 'Gazzetta dello Sport': Pavlo non si è allenato perché è diventato papà per la prima volta. È nato il piccolo Tadija! L'ex Partizan giocherà regolarmente al 'Bentegodi' contro l'Hellas dell'ex rossonero Paolo Sammarco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi giornata di riposo. Congratulazioni Pavlovic: è diventato papà per la prima volta

Milan, è nata la piccola Tadija: Pavlovic diventa papà per la prima voltaUna gioia che va oltre il campo in casa Milan: è nata Tadija, prima figlia di Strahinja Pavlovic.

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