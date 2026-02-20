Milan infortunio Pavlovic | lavoro personalizzato e terapie a Milanello nella giornata di oggi

Strahinja Pavlovic si è infortunato durante l’ultima partita contro il Como, e questa mattina ha iniziato un percorso di recupero a Milanello. Il difensore serbo, nato nel 2001, ha subito un problema muscolare che richiede cure specifiche. Oggi ha svolto esercizi personalizzati e terapie per accelerare il suo recupero. La società rossonera monitora attentamente la situazione, senza indicare ancora una data precisa per il suo rientro. Pavlovic rimane un elemento importante per la rosa di Pioli.

Nella mattinata di oggi (20 febbraio), Strahinja Pavlovic ha svolto terapie di recupero e lavoro personalizzato dopo l'infortunio rimediato mercoledì sera contro il Como. L'intervento di Van der Brempt rischiava seriamente di causare una frattura al perone del difensore rossonero che ne avrebbe compromesso l'intera stagione. Con ogni probabilità, il serbo non sarà disponibile per la sfida contro il Parma. L'obiettivo è recuperarlo in tempo per la trasferta dell'1 marzo a Cremona, per mettere minuti nelle gambe ed essere in condizione per il derby contro l'Inter in programma l'8 marzo.