Milan è nata la piccola Tadija | Pavlovic diventa papà per la prima volta

In casa Milan è arrivata una nuova vita: Pavlovic è diventato padre per la prima volta, con la nascita della piccola Tadija. La notizia è stata annunciata dopo alcuni mesi di attesa, portando gioia tra i tifosi e il team. La famiglia del calciatore si è arricchita di una nuova componente, mentre i dettagli sulla nascita non sono stati resi noti. La nascita di Tadija rappresenta un momento significativo per Pavlovic e la sua famiglia.

Una gioia che va oltre il campo in casa Milan: è nata Tadija, prima figlia di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo classe 2001 diventa papà per la prima volta e tutta la famiglia rossonera si è stretta attorno a lui per celebrare un momento speciale. Il club ha annunciato la nascita con un post ufficiale sui propri canali social, condividendo la felicità del giocatore e dei suoi cari. Un evento atteso da mesi e che lo stesso Pavlovic aveva “anticipato” in maniera originale durante la sfida contro la Roma dello scorso 2 novembre: dopo il gol, pallone sotto la maglia e dito alla bocca. Al termine di quella partita, il centrale aveva spiegato il gesto: “Sì, ho voluto approfittare di quel momento per festeggiare il gol e ‘annunciare’ che presto diventerò papà.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, è nata la piccola Tadija: Pavlovic diventa papà per la prima volta “È nata Ginevra”. Il volto di Canale 5 diventa papà per la prima voltaIn alcuni casi la realtà riesce a sorprendere più di qualsiasi previsione medica o statistica. La campionessa ha pubblicato sui social la prima foto con le sue bambine: la primogenita Matilde, nata nel 2024, e la piccola Rachele, nata il 2 aprile 2026Federica Pellegrini si gode i primi giorni con la piccola Rachele, nata il 2 aprile, accanto alla primogenita Matilde.