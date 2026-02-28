Gatti Juve il futuro del difensore a Torino è in bilico | su di lui ci sono due club di Serie A Le ultime novità dalla Continassa

Il difensore centrale della Juventus è al centro di attenzione mentre due club di Serie A si contendono il suo trasferimento. La questione riguarda il suo futuro in bianconero, con le trattative ancora in corso. La società juventina si confronta con le offerte provenienti dagli altri team, ma al momento non è stato preso alcun accordo definitivo. La situazione resta aperta e in evoluzione.

Gatti Juve, il futuro del centrale difensivo in bianconero è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Vediamo di quali si tratta. La Juve inizia a valutare le possibili mosse in uscita per finanziare il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi caldi in ottica cessione è quello di Federico Gatti. MERCATO JUVE LIVE Nonostante il forte legame con l’ambiente, la sua permanenza a Torino non è più scontata a causa del forte interesse di diversi club prestigiosi. La posizione di Federico Gatti traballa tra le sirene di Roma, Milan e della Premier League. Il difensore italiano è finito nel mirino delle concorrenti dirette in Serie A, ma le offerte più ricche potrebbero arrivare proprio dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

