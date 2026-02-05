Numero di agenti di polizia in Italia | quanti ci sono e quanto previsto dalla legge

In Italia ci sono attualmente 108mila agenti di polizia. La cifra è molto inferiore a quella prevista dalla legge, che dovrebbe prevedere un organico più ampio. La differenza tra i numeri ufficiali e quelli reali solleva spesso polemiche e domande sulla sicurezza nel paese.

**Quanti agenti di polizia ci sono in Italia? Le cifre nascoste dietro l’organico previsto e l’attuale in servizio** Sono 108.963 gli uomini in servizio tra carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza in Italia, a marzo 2025. I numeri ufficiali, invece, indicano che l’organico previsto dalla legge dovrebbe contare 120.956 agenzie. È una differenza di oltre 10.000 agenti. Eppure, in un’Europa dove l’Italia è tra i paesi con il minor numero di forze dell’ordine per abitante, il calo è evidente. A questo punto siamo, anzi, tra coloro che ne hanno meno rispetto a tanti altri Paesi europei. Ma la questione non riguarda soltanto la quantità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Negli ultimi mesi, la polizia metropolitana di Napoli, sotto la guida del comandante Lucia Rea, ha sequestrato numerosi veicoli con targa estera.

A Messina, a partire da marzo, si prevede un aumento del personale di polizia con l'inserimento di circa 336 nuovi agenti, contribuendo a rafforzare il servizio nelle diverse province della Sicilia.

