La stagione sta per concludersi e tra i corridoi di Casa Milan si parla ancora di un problema che non è stato risolto: la mancanza di un attaccante con il numero 9. Dopo l'addio di Ibrahimovic, la squadra non ha trovato un sostituto in grado di garantire gol e presenza in attacco. La ricerca di un centravanti efficace si protrae da ormai diverse stagioni, senza risultati concreti.

La stagione sta per giungere al termine e tra i corridoi di Casa Milan persiste un problema mai davvero affrontato. In queste ultime ore l’attacco è martoriato da critiche e analisi che provengono da destra e manca. Il lavoro fatto fin qui da Allegri sembra vano, fino a un certo punto. Nonostante non ci sia mai stata una vera punta per la squadra, questa è sempre riuscita a trovare la via del gol in qualche modo. Ma la dirigenza, come in passato, non è riuscita a dare al club una punta stabile, affidabile, capace di firmare il tabellone periodicamente. Il motivo? Sconosciuto. Un problema mai risolto: non è solo questione di gol. In zona Portello si aggira un’aria tesa e attenta alle prossime mosse di mercato.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il fantasma del numero 9: perché il dopo-Ibrahimovic è un fallimento tecnico

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