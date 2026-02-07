Durante la sua esperienza all’Ajaccio, Denis Tonucci ha raccontato di aver avuto un brutto episodio con Zlatan Ibrahimovic. L’ex difensore ha spiegato che durante un allenamento Ibrahimovic gli avrebbe rotto il naso. La scena è rimasta impressa, e Tonucci non ha nascosto la rabbia: “Dopo avermi rotto il naso, mi ha…”. Un ricordo forte che mette in evidenza la durezza delle sfide tra i due.

"Ho rotto il naso penso sette, otto Volterra cui una volta Ibrahimovic, però lui lo poteva fare. Era un PSG. stellare,perché c'erano Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic,Thiago Silva, Thiago Motta. Io avevo il compito di sbattagliare un po' con quel dio.Penso che alla fine lui si era stancato di averediciamo un gatto attaccato ai bip. Arriva questa palla alta, vado per saltare e mi è arrivata una sveglia in faccia, mi ha mezzo rotto il naso, una cosa incredibile. Il bello è stato che io a fine primo tempo gli avevo chiesto la maglietta e lui mi aveva detto 'guarda non riesco a dartela perché la devo dare a Mutu' e loro avevano giocato insieme alla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic e il brutto episodio con Tonucci: “Dopo avermi rotto il naso mi ha…”

