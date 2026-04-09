Dopo il fallimento della Gapar spa di Fornace Zarattini, due ristoranti locali hanno denunciato la presenza di crediti inesistenti e ingiunzioni di pagamento non motivate. La società, fondata nel 1969, era considerata un elemento importante dell’economia della zona, con fatturati che negli anni migliori avevano superato i 50 milioni di euro. La vicenda ha portato all’attenzione problemi legati a crediti apparentemente fittizi e a procedure di ingiunzione contestate.

La Gapar spa di Fornace Zarattini era uno dei punti di forza dell’economia ravennate con una lunga storia alle spalle (era stata fondata nel 1969) e con fatturati che negli anni belli avevano superato i 50 milioni di euro. Un capo ciurma, un vero e proprio celeuste del settore alimentare a partire dalla panificazione, con quasi 130 dipendenti nel periodo di maggiore slancio. Poi la china, il conseguente taglio della forza lavoro; la sentenza di fallimento depositata il 31 luglio 2015 e perfino un’indagine per bancarotta. Ma questa non è la storia della Gapar. Questa è la storia di pretesi crediti che dalla spa di Fornace si sono materializzati a ben 11 anni dal fallimento attraverso altrettanti decreti ingiuntivi di giudici di Pace (Gdp) campani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il fallimento Gapar: "Crediti fantasma e ingiunzioni". La denuncia di due ristoranti

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