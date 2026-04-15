Yahya Idrissi-Regragui, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista al podcast Last. Durante l’intervista, ha spiegato di aver scelto di trasferirsi alla squadra rossonera perché si percepiva come un elemento mancante nel reparto offensivo. Ha aggiunto di aver deciso di unirsi al club dopo aver valutato le proprie caratteristiche e il ruolo che avrebbe potuto ricoprire nel team.

Yahya Idrissi-Regragui, calciatore rossonero, è stato acquistato dal Milan per il progetto legato al Milan Futuro nel calciomercato invernale. Il giovane, di Watford ma di nazionalità marocchina, si è formato nell'academy del West Ham per poi trasferirsi nella Primavera di Mister Renna. Intervistato dai microfoni del podcast Last of the Real, il giovane classe 2007 ha parlato del suo trasferimento dal Chelsea al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: Yahya Idrissi sulla scelta di trasferirsi dal Chelsea al Milan: "Ho vissuto un grande cambiamento andando a Milano di recente. Mi ci è voluto un buon mese per ambientarmi, ma direi che mi sono adattato bene.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Idrissi-Regragui: “Sono venuto perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava”

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